Умер бывший тренер «Зари» Куксов

Сегодня, 4 января, на 73-м году жизни, скончался чемпион СССР 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр-1972, экс-наставник луганской «Зари» Анатолий Куксов.

Куксов - воспитанник луганской школы «Трудовые резервы».

Всю футбольную карьеру Куксов выступал за «Зарю», в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Также он дважды выходил в финал Кубка СССР вместе с командой из Луганска. В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.

В национальной сборной СССР в 1972 году сыграл 8 матчей.

После завершения игровой карьеры стал тренером. Куксов был тренером «Зари», запорожского «Металлурга», ровеньковского «Авангарда» и луганского «Коммунальника».

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