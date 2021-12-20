Ультрас «Динамо» – о Луческу: в новый год без старого лохмотья

Группировка ультрас «Динамо» WBC продолжает бессрочную акцию протеста против главного тренера киевской команды Мирчи Луческу. Фанаты нарисовали граффити, адресованное румынскому специалисту.

«В новый год без старого лохмотья. Lucescu go away (Луческу уходи)», — сказано в сообщении в Facebook.

Луческу возглавил «Динамо» в июле 2020 года. Несмотря на три выигранных кубка с киевлянами и участие в групповых раундах Лиги чемпионов, ультрас бело-синих продолжают скандировать на матчах лозунги и вывешивать баннеры против румынского специалиста.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на втором месте в турнирной таблице, набрав 45 очков.

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