Украинцы заняли 15-е место в санном спорте в двойках на Олимпиаде

Представители Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали олимпийскими чемпионами в санном спорте в двойках.
Серебряные медали в активе их соотечественников — Тони Эггерта и Сашы Бенекена. Замкнули первую тройку Томас Штой и Лорнец Коллер из Австрии.
Украинцы Игорь Стахив и Андрей Лисецкий заняли 15-е итоговое место, с результатом 2.00,063 секунд.
Санный спорт. Двойки, мужчины
1. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 1.56,554
2. Тони Эггерт – Саша Бенекен (Германия) – 1.56,653
3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрия) – 1.57,065
…
15. Игорь Стахив – Андрей Лисецкий (Украина) – 2.00,063
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