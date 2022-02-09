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Украинцы заняли 15-е место в санном спорте в двойках на Олимпиаде

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
16:44
Новость
Другие

Представители Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали олимпийскими чемпионами в санном спорте в двойках.

Серебряные медали в активе их соотечественников — Тони Эггерта и Сашы Бенекена. Замкнули первую тройку Томас Штой и Лорнец Коллер из Австрии.

Украинцы Игорь Стахив и Андрей Лисецкий заняли 15-е итоговое место, с результатом 2.00,063 секунд.

Санный спорт. Двойки, мужчины

1. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 1.56,554

2. Тони Эггерт – Саша Бенекен (Германия) – 1.56,653

3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрия) – 1.57,065

15. Игорь Стахив – Андрей Лисецкий (Украина) – 2.00,063

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