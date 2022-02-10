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Украинцы остановились в шаге от топ-10 смешанной эстафеты в санном спорте на Олимпиаде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
10.02.2022
17:35
Новость
Олимпиада

На Олимпиаде в Пекине завершились соревнования в смешанной эстафете по санному спорту.

Сборную Украины в данной дисциплине представляли Юлианна Туницкая, Антон Дукач, Игорь Стахив и Андрей Лисецкий. Квартет наших саночников показал 11-й результат, отстав более чем на шесть секунд от победителей сборной Германии. Также в тройку лучших вошли сборные Австрии и Латвии.

Ранее украинец Владислав Гераскевич сохранил шансы выступить в финальном раунде соревнований по скелетону.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

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