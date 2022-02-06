Украинцы не вышли в финал Олимпиады-2022 в санном спорте

Украинские саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий завершили свои индивидуальные выступления на Олимпиаде в Пекине.
В третьем заезде Антон Дукач занял 22-е место, Андрей Мандзий – 27-е. Для Дукача это лучший результат в карьере.
В финальный заезд проходят топ-20 лучших. Украинцы еще будут представлены в эстафете.
Санный спорт
3-й заезд
Мужчины
1. Йоханнес Людвиг (Германия) – 2.51,544
2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 0,113
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,72
…
22. Антон Дукач (Украина) – 4,463
27. Андрей Мандзий (Украина) – 6,590
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