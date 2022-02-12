Украинцы не смогли выйти в финал Олимпиады-2022 в прыжках с трамплина

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования в прыжках с большого трамплина.

В финальный раунд проходят топ-30 спортсменов. Украинцы Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк не сумели выйти в следующий раунд.

Калиниченко показал 44-й результат, Марусяк стал последним, 50-м.

Прыжки с трамплина

Мужчины

HS140

1. Рею Кобаяси (Япония) – 142 м/ 147 баллов

2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 140,5/ 144,8

3. Тими Зайц (Словения) – 138,5/ 140,7

…

44. Виталий Калиниченко (Украина) – 122,5/ 106

50. Евгений Марусяк (Украина) – 111/ 81,6

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» впервые выиграло серию пенальти в юношеской Лиге УЕФА: экскурс в историю

Сборная Украины не финишировала в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022

Два украинских биатлониста в топ-15 в спринте на Олимпиаде-2022, золото выиграл Йоханнес Бё

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.