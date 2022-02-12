Украинцы не смогли выйти в финал Олимпиады-2022 в прыжках с трамплина

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования в прыжках с большого трамплина.
В финальный раунд проходят топ-30 спортсменов. Украинцы Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк не сумели выйти в следующий раунд.
Калиниченко показал 44-й результат, Марусяк стал последним, 50-м.
Прыжки с трамплина
Мужчины
HS140
1. Рею Кобаяси (Япония) – 142 м/ 147 баллов
2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 140,5/ 144,8
3. Тими Зайц (Словения) – 138,5/ 140,7
…
44. Виталий Калиниченко (Украина) – 122,5/ 106
50. Евгений Марусяк (Украина) – 111/ 81,6
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