Украинцы не попали в топ-50 гонки преследования на Кубке мира по биатлону

18 декабря в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском городе Анси прошла гонка преследования.

Украинцы выступили не лучшим образом. Артем Тищенко из-за двух промахов смог финишировать только на 51-м месте. Еще хуже далась гонка Тарасу Лесюку. Он пять раз промахнулся и занял предпоследнее 59-е место.

Победителем гонки стал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов. Бронза досталась норвежцу Ветле Шостад- Кристиансену.

Напомним, что ранее только одной украинке удалось финишировать в топ-20 в гонке преследования на Кубке мира в Анси.

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