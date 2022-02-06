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Украинцы не финишировали в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
10:25
Новость
Другие

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны медали в мужском скиатлоне.

Украинцы Руслан Перехода и Алексей Красовский стали круговыми и досрочно завершили соревнования.

Победу одержал представитель ОКР Александр Большунов.

Лыжные гонки

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

1. Александр Большунов (ОКР) – 1:16.09,8

2. Денис Спицов (ОКР) – 1.11,0

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2.00,2

Руслан Перехода (Украина) – не финишировал

Алексей Красовский (Украина) – не финишировал

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