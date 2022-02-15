Украинцы допущены до квалификации в мужской акробатике на Олимпиаде-2022

Сегодня, 15 февраля, состоится квалификация в мужской акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине. Все украинские спортсмены допущены до соревнований.
Украину представят Дмитрий Котовский, Александр Абраменко, Александр Окипнюк.
Сборная Украины не смогла выступить в командных соревнованиях в акробатике из-за коронавируса у Окипнюка и Котовского, в женских стартах не участвовала Анастасия Новосад.
Старт первой квалификации – в 13.00, второй – в 13.45.
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