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Украинцы допущены до квалификации в мужской акробатике на Олимпиаде-2022

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
11:36
Новость
Другие

Сегодня, 15 февраля, состоится квалификация в мужской акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине. Все украинские спортсмены допущены до соревнований.

Украину представят Дмитрий Котовский, Александр Абраменко, Александр Окипнюк.

Сборная Украины не смогла выступить в командных соревнованиях в акробатике из-за коронавируса у Окипнюка и Котовского, в женских стартах не участвовала Анастасия Новосад.

Старт первой квалификации – в 13.00, второй – в 13.45.

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