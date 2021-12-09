Украинцев отпустили: полиция Лиссабона провела расследование беспорядков перед игрой «Динамо» в ЛЧ

Полицией Лиссабона арестовано 54 болельщика «Динамо».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня муниципальный суд столицы Португалии рассмотрел суть предъявленного им обвинения в хулиганстве и вынес свой вердикт — украинцы не виноваты. Все граждане нашей страны отпущены из полицейского участка.

Фанатам «Динамо» пришлось постоять за себя в Лиссабоне

Наши болельщики, как рассказывают очевидцы, были встречены у выхода из метро на стадион за несколько часов до матча ЛЧ «Бенфика» — «Динамо» группой агрессивно настроенных ультрас хозяев с явным намерением устроить гостям «радушный прием» в виде избиения кастетами, камнями и другими подручными средствами. Украинцам ничего иного не оставалось, как защищаться. В результате многие из них попали в больницу с травмами разной степени серьезности.

К расследованию инцидента и помощи своим гражданам подключились сотрудники Посольства Украины в Португалии.

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