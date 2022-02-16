Украинскую лыжницу отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста на Олимпиаде

Украинка Валентина Каминская, представляющая страну в лыжных гонках, сдала положительный тест во время Олимпиады в Пекине.
В ее анализах обнаружили три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора (метаболит 5-метилгексана-2-амина и метаболит гептаминол). Этот допинг-тест Каминская сдала 10 февраля, то есть уже после старта Олимпиады в Пекине.
На время разбирательств украинскую лыжницу отстранили от участия в соревнованиях. Каминская может запросить вскрытие допинг-пробы «Б», а также обжаловать решение о временном отстранении в CAS.
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