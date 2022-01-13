Украинскую фигуристку сняли с чемпионата Европы

Украинскую фигуристку Марию Андрийчук сняли с чемпионата Европы. Тест на коронавирус украинской спортсменки оказался положительным, сообщает официальный сайт УФФК.

Отметим, что фигуристка из Белой Церкви Мария Андрийчук за несколько дней до чемпионата Европы заменила Анастасию Шаботову, которая не смогла принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.

Сегодня, 13 января, на чемпионате Европы женщины выступят с короткой программой.

Соревнования в Таллине закончатся 15 января.

Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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