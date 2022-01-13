Украинский защитник «Нымме Калью» подписал контракт с «Карпатами»

20 января львовские футболисты возвращаются из отпуска.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, достигнута договоренность с еще одним потенциальным новичком – защитником Андреем Марковичем, который с 1 февраля станет игроком «Карпат». Раньше он выступал за «Нымме Калью» из Эстонии.

Также в карьере 26-летнего футболиста были белорусский «Нафтан» и львовский «Рух».

По имеющейся информации, на турецком этапе подготовки футболисты «Карпат» померяются силами с двумя украинскими командами - «Альянсом» и «Мариуполем».

Напомним, что «Карпаты» уверенно лидируют в группе А Второй лиги, набрав 48 очков.

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