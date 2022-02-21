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Украинский защитник «Локомотива» Мампасси принял российское гражданство

Павел Соловей
Павел Соловей
21.02.2022
15:17

Центральный защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ, так как имеет паспорт гражданина России, сообщили в пресс-службе московского клуба.

«У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», — сообщили в пресс-службе железнодорожников изданию Sport24.

18-летний футболист перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в декабре прошлого года, заключив пятилетний контракт.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 3 миллиона евро.

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