Украинский «Ураган» стартовал с победы в футзальной Лиге чемпионов

Ивано-франковский «Ураган» начал выступления в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу.
Украинская команда обыграла азербайджанский «Араз». Исход матча в пользу «Урагана» был предрешен в первом тайме, когда забили Швед и Фаренюк. Во втором тайме азербайджанский коллектив смог только сократить разрыв в счете.
Также в группе с «Ураганом» и «Аразом» играют румынский «Юнайтед Галац» и косоваркий «Личени». Их очный матч завершился победой «Личени» со счетом 6:4.
В элит-раунд Лиги чемпионов пробьется только победитель группы. Хозяином мини-турнира четырех команд является как раз украинский «Ураган».
Лига чемпионов по футзалу, основной раунд
«Ураган» (Украина) — «Араз» (Азербайджан) — 2:1 (2:0)
Голы: Швед (10), Фаренюк (16) — Човдаров (30).
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