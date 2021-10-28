Украинский «Ураган» стартовал с победы в футзальной Лиге чемпионов

Ивано-франковский «Ураган» начал выступления в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу.

Украинская команда обыграла азербайджанский «Араз». Исход матча в пользу «Урагана» был предрешен в первом тайме, когда забили Швед и Фаренюк. Во втором тайме азербайджанский коллектив смог только сократить разрыв в счете.

Также в группе с «Ураганом» и «Аразом» играют румынский «Юнайтед Галац» и косоваркий «Личени». Их очный матч завершился победой «Личени» со счетом 6:4.

В элит-раунд Лиги чемпионов пробьется только победитель группы. Хозяином мини-турнира четырех команд является как раз украинский «Ураган».

Лига чемпионов по футзалу, основной раунд

«Ураган» (Украина) — «Араз» (Азербайджан) — 2:1 (2:0)

Голы: Швед (10), Фаренюк (16) — Човдаров (30).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Обвинения WADA в махинациях с допинг-пробами в Украине: что известно о скандале

Сэкономили силы на аутсайдерах: как «Динамо» и «Шахтер» не без проблем вышли в четвертьфинал Кубка Украины

«Днепр-1» в паузе чемпионата планирует провести вакцинацию

Бывший игрок «Шахтера» Бутко: зимой буду искать новую команду

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.