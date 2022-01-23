Украинский тренер «Истиклола» прокомментировал результаты жеребьевки азиатской Лиги чемпионов

Главный тренер таджикского «Истиклола» Виталий Левченко поделился впечатлениями от жеребьевки азиатской Лиги чемпионов.

«По итогам жеребьевки группового этапа мы играем против «Аль-Хилала» (Саудовская Аравия) и «Аль-Райяна» (Катар), а также победителя пары плей-офф «Шарджа» (ОАЭ) — «Аль-Завраа» (Ирак). Как и в прошлом году, все игры группы, скорее всего, состоятся в одной стране — Катаре, ОАЭ или в Саудовской Аравии. Мы попали в сильную группу. Нам предстоит соперничать с последним победителем турнира «Аль-Хилялем». Бороться за выход из группы будет сложно, потому что сейчас, после ухода многих футболистов, нам придется собирать почти новую команду. Посмотрим. Но все равно голову пеплом мы не посыпаем, но понимаем, что будет трудно и сложно».

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