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Украинский теннисист вышел в финал парного турнира в Марселе

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.02.2022
15:56

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с россиянином Андреем Рублевым одержали победу в полуфинале парного турнира ATP в Марселе (Франция).

Будущие финалисты соревнований совершили 4 подачи навылет и реализовали 3 из 12 брейк-поинтов. Матч продолжался 1 час 40 минут.

В решающем поединке за главный титул соревнований они сыграют против пары Клаассен / Маклахлен.

В случае победы Денис Молчанов завоюет дебютный титул на турнирах АТР в паре.

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