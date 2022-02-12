Украинский теннисист вышел в финал квалификации турнира в Катаре

Украинский теннисист Илья Марченко выиграл свой матч в первом отборочном раунде на турнире ATP в Катаре. Украинец прервал свою серию поражений (проиграл 3 последних матча в 2021 году и первый матч в текущем сезоне).
В стартовом матче отбора турнира в Катаре Марченко, посеянный под четвертым номером, одолел Максима Жанвье из Франции.
Доха. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Максим Жанвье (Франция) – 6:4, 7:6(3)
В финале квалификации украинец сыграет против Йозефа Ковалика (№170) из Словакии. Ранее теннисисты встречались на корте дважды, оба матча выиграл Марченко.
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