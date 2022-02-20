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Украинский теннисист выиграл турнир в Марселе

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.02.2022
21:12

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с россиянином Андреем Рублевым выиграл финал парного турнира в Марселе.

В финальном матче Молчанов и Рублев встретились с Равеном Класеном из Южной Африки и Беном Маклахланом из Японии и одержали победу со счетом 2:1 (4:6, 7:5, 10:7).

Это дебютный парный титул ATP для украинца.

Матч длился 1 час 32 минуты. За это время Молчанов и Рублев реализовали 1 из 8 брейкпоинтов, 4 раза подали навылет и допустили 1 двойную ошибку.

Open 13 Provence. ATP 250. Марсель, Франция. 14-20 февраля. Призовые – €622,610. Парный разряд. Финал

Денис Молчанов (Украина)/Андрей Рублев (Россия) – Равен Классен (ЮАР)/Бен Маклахлен (Япония) – 4:6, 7:5, 10:7

Рублев также сегодня выиграл еще один титул в одиночном разряде турнира в Марселе, обыграв Феликса Оже-Альяссима.

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