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Украинский спортсмен на Олимпиаде: «No war in Ukraine»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
11.02.2022
14:55
Новость
Олимпиада

Украинец Владислав Гераскевич продемонстрировал плакат «No war in Ukraine» («Нет войне в Украине») после третьей квалификационной попытки в мужском скелетоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Гераскевич выступил в третьем заезде со временем 3,04.83. В финал квалифицируются 20 лучших спортсменов.

Гераскевич

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