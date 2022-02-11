Украинский спортсмен на Олимпиаде: «No war in Ukraine»

Украинец Владислав Гераскевич продемонстрировал плакат «No war in Ukraine» («Нет войне в Украине») после третьей квалификационной попытки в мужском скелетоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.



Гераскевич выступил в третьем заезде со временем 3,04.83. В финал квалифицируются 20 лучших спортсменов.

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