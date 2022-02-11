Украинский скелетонист рассказал, почему показал на Олимпиаде антивоенный плакат

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич объяснил, почему продемонстрировал плакат «Нет войне в Украине» после третьего заезда на Олимпиаде в Пекине.



«Я за мир в стране, никто не желает войны. Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция. Я уважаю русских скелетонистов как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире», — сказал Гераскевич.

В третьей квалификационной попытке Гераскевич стал 17-м со временем 3.04,83 с и вышел в финальный заезд, где с результатом 4:06.28 с занял 18-е место.

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Украинский скелетонист Гераскевич вышел в финальный заезд на Олимпиаде

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