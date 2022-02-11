Украинский скелетонист Гераскевич вышел в финальный заезд на Олимпиаде

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине состоялась третья квалификационная попытка для выхода в финальный заезд в мужском скелетоне.
Украинец Владислав Гераскевич стал 17-м со временем 3.04,83 с.
В четвертый заезд вышли 20 лучших спортсменов из 25. Начало финального старта – в 15.55.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Скелетон. Мужчины
Положение после 3 попыток из 4
1. Кристофер Гротхер (Германия) – 3.00,49 с
2. Аксель Юнг (Германия) – 0,85
3. Александр Третьяков (ОКР) – 1,08
17. Владислав Гераскевич (Украина) – 4,34
После заезда украинский спортсмен продемонстрировал плакат «No war in Ukraine».
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