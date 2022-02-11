Украинский скелетонист Гераскевич вышел в финальный заезд на Олимпиаде

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине состоялась третья квалификационная попытка для выхода в финальный заезд в мужском скелетоне.



Украинец Владислав Гераскевич стал 17-м со временем 3.04,83 с.

В четвертый заезд вышли 20 лучших спортсменов из 25. Начало финального старта – в 15.55.

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Скелетон. Мужчины

Положение после 3 попыток из 4

1. Кристофер Гротхер (Германия) – 3.00,49 с

2. Аксель Юнг (Германия) – 0,85

3. Александр Третьяков (ОКР) – 1,08

17. Владислав Гераскевич (Украина) – 4,34

После заезда украинский спортсмен продемонстрировал плакат «No war in Ukraine».

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Билосюк вернулась в расположение сборной Украины на Олимпиаде

Норвежка Олсбю-Ройселанн выиграла спринт, Джима стала восьмой

Украинский спортсмен на Олимпиаде: «No war in Ukraine»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.