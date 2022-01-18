Украинский полузащитник перешел в клуб из Литвы

Харьковский «Металлист 1925» прекратил сотрудничество с полузащитником Евгением Протасовым, который продолжит карьеру в составе литовской «Судувы».



Евгений Протасов стал игроком харьковского клуба летом прошлого года. В первой части сезона полузащитник сыграл в составе «Металлиста 1925» 17 поединков. 15 в УПЛ и 2 матча в Кубке Украины. В активе Евгения 1 ассист.

Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».



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