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Украинский полузащитник перешел в клуб из Литвы

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
13:34
Новость
Футбол

Харьковский «Металлист 1925» прекратил сотрудничество с полузащитником Евгением Протасовым, который продолжит карьеру в составе литовской «Судувы».

Евгений Протасов стал игроком харьковского клуба летом прошлого года. В первой части сезона полузащитник сыграл в составе «Металлиста 1925» 17 поединков. 15 в УПЛ и 2 матча в Кубке Украины. В активе Евгения 1 ассист.

Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».

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