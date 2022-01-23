Украинский полузащитник отправился на просмотр в казахстанский клуб

Последней командой футболиста было «Полесье».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, украинский полузащитник Богдан Оринчак впервые в карьере может податься на легионерские хлеба. В настоящее время хавбек атакующего плана находится в Турции, где проходит просмотр в одной из казахстанских команд.

28-летний Оринчак в декабре расторг контракт с «Полесьем», куда перешел летом прошлого года из «Волыни». В составе житомирского клуба футболист провел 10 матчей в чемпионате Первой лиги и 2 — в Кубке Украины, результативными действиями не отметился.

После ухода из «Полесья» уроженец Ивано-Франковской области вел переговоры о возвращении в «Прикарпатье», цвета которого он защищал в 2016–2019 годах. Однако предложение, поступившее из Казахстана, оказалось привлекательнее с финансовой точки зрения. Правда, для этого нужно еще подписать контракт.

В прошлом Оринчак поиграл также за «Рух» и «Минай».

Ранее стало известно, что украинский вратарь приехал в клуб КПЛ.

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