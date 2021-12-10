Украинский нардеп направил в полицию обращение по Селезневу

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Європейська солідарність» Алексей Гончаренко направил депутатское обращение в национальную полицию по поводу угроз нападающего «Миная» Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.



Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Считаю, что любые высказывания в адрес журналистов, а особенно угрозы – недопустимы. Если футболисты забыли, то напомню – у нас здесь не Россия, где для представителей вашей профессии могут сходить с рук незаконные проделки. Украина – правовое государство, и здесь должен быть порядок.

P.S. Ну, и лично обращусь к Евгению. Ну что там? Нормально спалось? Дальше будет еще веселее, друг», – написал Гончаренко.

Обращение депутата направлено на имя главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Гончаренко отмечает, что действия Селезнева содержат признак уголовных правонарушений, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса Украины – «Погроза або насильство щодо журналіста» (345-1) и «Посягання на життя журналіста» (348-1).

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.

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