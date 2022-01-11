Украинский легионер покинул Эстонию и перешёл в команду чемпионата Словакии

Украинский легионер «Нымме Калью» Владислав Хомутов завершил этап своей карьеры в Эстонии и покинул местный чемпионат в качестве свободного агента.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 23-летний воспитанник «Шахтера» и «Олимпика» продолжит карьеру в чемпионате Словакии. Украинец оформил отношения с клубом «ШТК 1914 «Шаморин», который является фарм-клубом «ДАК-1904» из Дунайской Стреды.

Украинец Владислав Хомутов покидает чемпионат Эстонии

Добавим, что Хомутов уже имеет опыт выступлений в чемпионате Словакии, где он играл в клубе «ВиОн». До этого с 2014-го по 2018 год Хомутов выступал за донецкий «Олимпик».

Ранее мы сообщали о том, что накануне Нового года «Олимпик» прекратил сотрудничество с рядом игроков.

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