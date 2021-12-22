Украинский легионер «Окжетпеса»: ехал в команду Мазяра, но в итоге оказался в другом клубе

Украинский защитник «Окжетпеса» Игорь Дуць в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua рассказал, как после «Руха» оказался в казахском «Окжетпесе».



«Не считайте меня футбольным путешественником, но мне нравятся новые вызовы. Тем более, что поначалу я поехал на просмотр в клуб Премьер-лиги Казахстана — «Акжайык», который возглавлял украинский специалист Владимир Мазяр.

В «Окжетпесе» мне предложили более лучшие условия. Решающую роль сыграл тот факт, что этот клуб показал наибольшую заинтересованность, амбиции, да и мне хотелось попробовать себя в роли легионера в иностранном чемпионате.

У «Окжетпеса» оказались амбициозные клубные руководители, которые поставили перед командой цель повыситься в классе. И я не жалею, что оказался в этой команде».

Полное интервью читайте здесь.

Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.



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