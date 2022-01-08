Украинский легионер «Мехелена» впервые после травмы появился на поле, сыграв в контрольном матче

Футболист не играл с 22 декабря.



Украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед принял участие в контрольном матче своей команды против немецкого «Веена» (1:4).

Экс-игрок «Карпат» вышел на замену на 68-й минуте. Это первое появление Шведа на поле с 22 декабря, когда он получил травму в матче Кубка Бельгии. После столкновения с соперником у украинского футболиста были диагностированы сотрясение мозга, а также ушибы уха и легкого.

24-летний Швед в нынешнем сезоне провел 18 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

«Мехелен» занимает 6-е место в чемпионате Бельгии.

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