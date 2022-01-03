Украинский легионер «Акжайика» получил статус свободного агента

Голкипер казахского «Акжайика», украинский легионер Сергей Литовченко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, что у него завершился срок соглашения с командой, которую возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр.



«Я сейчас свободный агент, поскольку в Казахстане контракт подписывается до окончания сезона. Что касается возможности остаться в «Акжайике», то сейчас ничего не могу сказать, поскольку нет пока информации от руководства клуба.

С Мазяром не созванивались. Я сейчас рассматриваю разные варианты, также не исключено, что продолжу выступать в чемпионате Казахстана и в дальнейшем».

Добавим, что Сергей Литовченко в минувшем сезоне Казахстанской Премьер-Лиги пропустил 22 мяча в 19 матчах, из которых в пяти отстоял на «ноль». По итогам КПЛ-2021 «Акжайык» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата.

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