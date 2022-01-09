Украинский хоккейный клуб заявил о снятии команды с УХЛ

Украинский хоккейный клуб «Рулав Одд» опроверг информацию о переименовании команды, а также сообщил о снятии с розыгрыша УХЛ.



«Уважаемые наши болельщики. Друзья. На официальном сайте ФХУ сегодня появилась информация о том, что ХК «Рулав Одд» дальше продолжит выступление под названием «Харьковские Берсерки».

Мы глубоко обеспокоены таким развитием событий и считаем обязанными оповестить Вас о позиции клуба. После того как из чемпионата УХЛ вышли сильнейшие клубы, мы как профессиональная команда потеряли мотивацию участвовать в таком чемпионате.

3 января 2022 года мы официально уведомили ФХУ и УХЛ, что клуб принял окончательное решение прекратить выступления в этом сезоне. Все игроки становятся свободными агентами и просим аннулировать наш результат в турнирной таблице.

Мы оставляем за собой право продолжить выступления в будущем после урегулирования ситуации в украинском хоккее», – значится в сообщении харьковского клуба.

Команда «Рулав Одд» была основана в 2020 году. Ранее она выступала в аматорской лиге. После 18 сыгранных матчей клуб занимает третье место в таблице УХЛ.

В УХЛ осталось 4 клуба – «Сокол», «Кременчуг», «Днепр» и БСФК.

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