Украинский каратист Горуна поучаствовал в драке в райсовете Львова

Известный украинский каратист Станислав Горуна стал участником драки в районном совете Львова. Спортсмен является депутатом от партии Самопомощь. Оппонентом Горуны стал Богдан Федун из Свободы.

Каратист после инцидента заявил, что Федун назвал его «ватником» за поездки в Россию. Федун это подтвердил, однако, по его словам, Горуна начал цепляться к нему первым.

«Он начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк.

Он начал меня обижать и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом колено, рукой на меня замахнулся. Я просто свалил его на землю», — рассказал Горуна.

Напомним, что Горуна завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Олимпийский медалист Горуна высказался о Стерненко и Скрыпине

Терлюга проиграла в третьем раунде на чемпионате мира по карате

Терлюга о поражении на ЧМ: сегодня полный пи…, а завтра будет куча новых приключений

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.