Украинский горнолыжник Ковбаснюк попал в топ-15 соревнований на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине завершились соревнования горнолыжников в дисциплине суперкомбинация.

Украину представлял Иван Ковбаснюк. 28-летний спортсмен показал итоговый 14-й результат. Это второй лучший показатель в истории Украины в горнолыжном спорте на Олимпиадах. В 1998 году в Нагано Николай Скрябин занял 12-е место.

Золото в суперкомбинации выиграл австриец Йоханнес Штрольц. Серебро досталось норвежцу Александру Кильде, бронзовую награду завоевал представитель Канады Джеймс Кроуфорд.



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