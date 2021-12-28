Украинский футболист перешел в бразильский клуб

Украинский защитник Никита Синицын перешел в бразильскую «Колатину».



Переход состоялся в партнерстве с бизнесменом Даниэлем Пурсатом.

«Колатина» выступает в лиге штата Эшпириту-Санту.

23-летний украинец ранее выступал за «Днепр» Черкассы, а предыдущим его клубом была «Заря-Академия» из Белозорья.

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