Украинский футболист эмоционально раскритиковал игрока, который сделал камин-аут

Защитник Богдан Бутко прокомментировал каминг-аут австралийского футболиста «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло.



«Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят?

Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично», – написал Бутко в комментарии паблика Tribuna.com.

Позже в ответ на один из комментариев пользователей Бутко также ответил: «По крайней мере, у меня хоть дно не пробито».

Затем Бутко написал: «... я не запрещаю жить понятиями теперешнего времени, но если вы геи с отклонениями и выносите это на всеобщее обозрение из своей комнаты, то как я могу на это смотреть?»

Также Богдан Бутко сделал репост в сторис своей цитаты о каминг-ауте австралийского футболиста «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло.

«Передаю привет всем тем, кого так сильно любят. Гомики – на выход. Здесь вам не по назначению, в моем инстаграме», – написал Бутко.





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