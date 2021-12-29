Украинский форвард покинул БАТЭ

Украинский нападающий Дмитрий Юсов покинул БАТЭ. Стороны решили не продлевать контракт, который истекает 1 января, сообщает официальный сайт клуба из Беларуси.

28-летний Юсов стал игроком БАТЭ в июле этого года. За это время он провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Воспитанник запорожского «Металлурга» ранее выступал за «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ», «Слуцк» и «Гранит».

Дмитрий Юсов покинул запорожский «Металлург» в 2016 году и с тех пор больше не играл в Украине.

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