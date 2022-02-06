Украинский фигурист отказался общаться на русском языке с российскими журналистами в Пекине

Украинский фигурист Иван Шмуратко прокомментировал нежелание отвечать российским журналистам на русском языке во время Олимпиады в Пекине.

Украинский фигурист Иван Шмуратко прокомментировал нежелание отвечать российским журналистам на русском языке во время Олимпиады в Пекине.

«Это мое желание. Вы написали, что »украинские фигуристы не говорят". Я такого не говорил. Я сказал, что я украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец.

Просто я так хочу делать. Мне так удобнее, приятнее. Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство. На мой взгляд, это было, чтобы на мне хайпануть", — цитирует Шмуратко РИА.

Добавим, что Иван Шмуратко пропустил открытие Олимпиады-2022. Он должен был принять участие в Пекине командном турнире в одиночном фигурном катании, но не выступил из-за того, что получил положительный тест на ковид. Сейчас спортсмен получил отрицательный тест на вирус и теперь сможет вернуться к выступлениям в Пекине.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Путин заснул на церемонии открытия Олимпиады во время прохождения сборной Украины

Украинцы не вышли в финал Олимпиады-2022 в санном спорте

Еще одна украинская биатлонистка сдала позитивный тест на коронавирус

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.