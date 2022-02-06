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Украинский фигурист отказался общаться на русском языке с российскими журналистами в Пекине

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
06.02.2022
19:54
Новость
Олимпиада

Украинский фигурист Иван Шмуратко прокомментировал нежелание отвечать российским журналистам на русском языке во время Олимпиады в Пекине.

Шмуратко

Украинский фигурист Иван Шмуратко прокомментировал нежелание отвечать российским журналистам на русском языке во время Олимпиады в Пекине.

«Это мое желание. Вы написали, что »украинские фигуристы не говорят". Я такого не говорил. Я сказал, что я украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец.

Просто я так хочу делать. Мне так удобнее, приятнее. Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство. На мой взгляд, это было, чтобы на мне хайпануть", — цитирует Шмуратко РИА.

Добавим, что Иван Шмуратко пропустил открытие Олимпиады-2022. Он должен был принять участие в Пекине командном турнире в одиночном фигурном катании, но не выступил из-за того, что получил положительный тест на ковид. Сейчас спортсмен получил отрицательный тест на вирус и теперь сможет вернуться к выступлениям в Пекине.

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