Украинский фигурист будет выступать за Израиль

Украинский фигурист Владимир Беликов, ранее выступающий в танцах на льду с Дарьей Поповой будет кататься за сборную Израиля.



23-летний Беликов выступил на национальном чемпионате Израиля, где со своей новой партнершой Широй Ихилов занял второе место. Пара в сумме за два танца получила 166.21 балла.

Беликов вместе с Поповой становились чемпионами Украины в сезоне 2018/2019, участвовали в чемпионатах мира среди юниоров и взрослых чемпионатах Европы. Пара Беликова и Поповой была вторым номером сборной Украины в танцах на льду.

Также украинец Беринчик победил россиянина Чаниева.



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