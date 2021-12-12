Украинский чемпион возвращается: видеообзор победного боя Ломаченко с Комми

12 декабря состоялся бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии WBO между украинцем Василием Ломаченко (рекорд 16-2, 11 побед нокаутом) и ганцем Ричардом Комми (рекорд 31-4, 27 побед нокаутом).

Ломаченко одержал победу единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108.

Украинец владел заметным перевесом по ходу боя и в седьмом раунде отправил в нокдаун Ричарда Комми. Ганский боксер после поединка в рамках предосторожности отправился в больницу, чтобы пройти медицинское обследование.

Бой прошел на знаменитой арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Василий Ломаченко уже сообщил, что обязательно согласится на бой с Джорджем Камбососом, если получит такое предложение. Украинец одержал вторую победу после скандального поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

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