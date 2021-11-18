Украинский чемпион по греко-римской борьбе сменил спортивное гражданство

Украинец Семен Новиков, который является чемпионом Европы 2020 года по греко-римской борьбе, решил выступать за сборную Болгарии.

О смене гражданства 23-летним спортсменом сообщает ресурс Xsport. Ранее Новиков, выступая за Украину, успел завоевать немало наград. Ему удалось впервые в истории нашей страны стать двукратным чемпионом мира в возрастной категории до 23 лет. Также Новиков добыл бронзовую медаль в индивидуальном зачете Кубка мира 2020 года.

Новиков считал, что именно он должен был ехать от Украины на Олимпиаду в Токио. Известно о его конфликте с Жаном Беленюком, который в итоге взял золото на Играх в столице Японии.

Ранее о поражении в третьем круге чемпионата мира по каратэ высказалась Анжелика Терлюга.



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