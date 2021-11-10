Украинский чемпион Олимпиады: не могу уточнять, агрессор ли Россия

Украинец Александр Абраменко, который стал золотым медалистом зимней Олимпиады-2018 в фристайле, ответил на вопрос, считает ли Россию страной-агрессором.

«Нет, для меня это неоднозначная ситуация. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.



С обеих ли сторон? Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы. Я не знаю, кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае, страдают только люди — что с нашей стороны, что с их», - сказал Абраменко в интервью ресурсу Tribuna.

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