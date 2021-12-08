Украинский чемпион Европы получил гражданство Болгарии

Украинский борец Семен Новиков будет выступать в составе сборной Болгарии. Об этом сообщает сайт Radio Bulgaria. Новиков выступает на соревнованиях по борьбе в греко-римском стиле в категории до 87 кг.

В сборной Украины он конкурировал с обладателем олимпийского золота Жаном Беленюком.

Новиков в прошлом году завоевал титул чемпиона Европы, а также дважды побеждал на континентальном первенстве для спортсменов в возрасте до 23 лет.

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