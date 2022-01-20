Украинский боксер узнал дату проведения боя за звание чемпиона мира среди молодежи

Украинец Богдан Штонда (рекорд 7-0, три победы нокаутом), выступающий в первом среднем весе, сразится за титул чемпиона мира среди молодежи по версии IBF.

Поединок назначен на 26 февраля, его примет французский город Нант. Соперником 19-летнего украинца станет местный боксер Милан Прат (рекорд 13-1, 10 побед нокаутом).

«Это очень важный бой для карьеры Богдана. Он станет отправной точкой на пути к еще более высоким титулам. Мы делаем все возможное, чтобы наш боксер подошел к поединку в лучшей форме, как физической, так и психологической. Мы верим, что Богдан вернется в Украину с победой. У него достойный соперник. Высокий, бьющий, с прекрасной антропометрией. Бой будет тяжелым, но мы всей страной должны поддерживать Богдана и болеть за него», — сказал генеральный менеджер компании B1 Promotions Алон Нойман.

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