Украинский боксер проведет бой в Лас-Вегасе

Свой следующий бой украинец Виктор Выхрист проведет в Лас-Вегасе 1 января. Его соперником станет грузин Лаго Киладзе.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, украинский супертяж Виктор Выхрист 1 января 2022 года встретится в Лас-Вегасе с грузинским боксером Лаго Киладзе.

Виктор Выхрист

Этот 10-раундный поединок пройдет в андеркарде чемпионского боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином.

Украинский боксер, одержавший восемь побед на профессиональном ринге, уже готовится к бою с Киладзе, а в Лас-Вегас планирует отправиться в начале декабря.

Ранее 19-летний украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу на турнире, который проходит в Белграде.



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