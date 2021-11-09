Украинский боксер проведет бой в Лас-Вегасе

Свой следующий бой украинец Виктор Выхрист проведет в Лас-Вегасе 1 января. Его соперником станет грузин Лаго Киладзе.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, украинский супертяж Виктор Выхрист 1 января 2022 года встретится в Лас-Вегасе с грузинским боксером Лаго Киладзе.
Этот 10-раундный поединок пройдет в андеркарде чемпионского боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином.
Украинский боксер, одержавший восемь побед на профессиональном ринге, уже готовится к бою с Киладзе, а в Лас-Вегас планирует отправиться в начале декабря.
Ранее 19-летний украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу на турнире, который проходит в Белграде.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.