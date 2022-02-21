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Украинский боксер – о бое в России: меня обокрали

Павел Соловей
Павел Соловей
21.02.2022
12:33

Украинский боксер суперлегкой весовой категории Зоравор Петросян (12-2, 5 КО) уступил в поединке с россиянином Иваном Козловским (5-0, 2 КО).

Бой состоялся 19 февраля в Екатеринбурге. По итогам 10 раундов один судья отдал победу 23-летнему Петросяну со счетом 99:91, двое других посчитали 96:94 в пользу Козловского. Это решение вызвало шквал реакций в боксерском сообществе.

«Друзья, кто смотрел бой, поймет, о чем сейчас пойдет речь. Мое мнение и мнение почти всего зала, что меня обокрали. Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой я выиграл, я могу это сказать с чистой совестью! Ну ничего... у нас такой тернистый путь, и мы его пройдем достойно», - написал Петросян в Instagram.

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