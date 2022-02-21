Украинский боксер – о бое в России: меня обокрали

Украинский боксер суперлегкой весовой категории Зоравор Петросян (12-2, 5 КО) уступил в поединке с россиянином Иваном Козловским (5-0, 2 КО).

Бой состоялся 19 февраля в Екатеринбурге. По итогам 10 раундов один судья отдал победу 23-летнему Петросяну со счетом 99:91, двое других посчитали 96:94 в пользу Козловского. Это решение вызвало шквал реакций в боксерском сообществе.

«Друзья, кто смотрел бой, поймет, о чем сейчас пойдет речь. Мое мнение и мнение почти всего зала, что меня обокрали. Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой я выиграл, я могу это сказать с чистой совестью! Ну ничего... у нас такой тернистый путь, и мы его пройдем достойно», - написал Петросян в Instagram.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Усик после дебюта в профессиональном футболе: эмоции вообще зашкаливают, сбылась мечта детства

Калитвинцев: Усик играл на команду, он футбольный человек

«Успокоили наших легионеров насчет войны». Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подвел итоги сборов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.