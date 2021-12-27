Украинский боксер Хитров готов завершить карьеру

Украинский боксер в среднем весе Евгений Хитров (рекорд 20-2, 17 побед нокаутом) признался, что всерьез задумался о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь.э

«На 95% я, скорее всего, завершил карьеру. Я уже устал боксировать, если честно. Мне 33 года, я начал боксировать, когда мне было 7. Всю свою сознательную жизнь, можно сказать. В юношестве и в начале взрослой жизни я постоянно дрался.

Я не боксировал 2,5-3 года. Может, еще за деньги я выйду побоксирую. Но последние полгода я уверен, что даже за деньги не выйду боксировать. У меня всего достаточно, хорошие друзья, семья, окружение. Мне есть чем заняться, я не бедный человек.

Меня все устраивает, я вернулся в свою страну и в свой город для того, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением, с молодежью, с детьми, которые начинают свой путь — как и я 25 лет назад.



Я получил хороший опыт в США, мне есть что рассказать, чем поделиться. Для этого я вернулся домой», — сказал Хитров.

Евгений Хитров не дерется с ноября 2019 года.

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