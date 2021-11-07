Украинский боксер Фаниян стал интернациональным чемпионом мира

Украинец Арам Фаниян (22-1, 4 КО) победил Тимо Шварцкопфа (20-5, 12 КО) в бою за вакантный пояс интернационального чемпиона IBO в первом полусреднем весе.

По итогам 10 раундов Фаниян одержал победу единогласным решением судей (95:93, 96:93, 96:92). Поединок проходил в Германии и стал первым выездным для украинского боксера.

Фаниян выиграл уже третий бой в 2021 году. Ранее Арам побеждал грузина Нику Накашидзе и узбека Мухаммадсалима Сотволдиева.

Единственное поражение в карьере Фаниян потерпел в 2018 году, проиграв по очкам мексиканцу Хуану Рене Теллесу.

Также украинец Захареев стал чемпионом мира, победив в финале боксера из России.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.