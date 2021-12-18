Украинский боксер Чеботарь добыл 10 победу подряд

В ТРЦ Терминал в Броварах проходит вечер бокса с участием топовых украинских боксеров под эгидой K2 Promotions. В его рамках боксер полутяжелового веса Василий Чеботарь из Одессы одержал десятую победу на профессиональном ринге.

По итогам десяти раундов судьи единогласно отдали победу Чеботарю – 97:95, 96:94, 96:94.

В главном бою на ринг выйдет украинец Денис Беринчик (15–0, 9 KO), его соперник – россиянин Иса Чаниев (15–3, 7 KO). На кону будет стоять пояс WBO International в легком весе.

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