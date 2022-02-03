Украинский боец UFC рассказал, за что его прозвали Психом

Украинский боец наилегчайшего веса Денис Бондарь, готовящийся к дебютному бою в UFC, в интервью MMA.Metaratings рассказал, как получил своё официальное прозвище Псих.

«Это интересная история, которая берёт начало с моего первого чемпионата Украины по любителям. Первый бой у меня был с парнем, который много лет выигрывал чемпионат Украины и представлял страну на международной арене. А я парень простой, где-то чуть-чуть дерзковатый. Для меня это были «бои без правил», как это было изначально. Я не знал современных правил и философии ММА. Когда мы выходили, мне говорили, что его нужно пройти. Я вышел и стал драться, как в клетке, используя все средства для достижения победы. Где-то нарушал правила, например, бил его коленями в партере. Судья меня от него отрывал. На этом фоне меня и прозвали Психом, и это прозвище ко мне так и прилипло», — рассказал Бондарь.

5 февраля Бондарь проведёт дебютный поединок в UFC с канадцем Малкольмом Гордоном, выигравшим в UFC один бой из трёх. Этот бой откроет очередное шоу в Лас-Вегасе.

29-летний Бондарь последний бой провел в декабре 2019 года на турнире Ased Fighting Championship - Contender 2, победив Гендиджа Гитлана техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 11 побед и одно поражение.

Полностью интервью с Денисом Бондарем читайте здесь.

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