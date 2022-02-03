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Украинский боец UFC прокомментировал запрет украинским олимпийцам фотографироваться с россиянами

Павел Соловей
Павел Соловей
03.02.2022
13:46
Новость
Единоборства
Украинский боец UFC прокомментировал запрет украинским олимпийцам фотографироваться с россиянами

Украинский боец UFC Денис Бондарь в интервью MMA.Metaratings прокомментировал запрет украинским олимпийцам контактировать с соперниками из России и рассказал о своих отношениях с российскими коллегами.

«Это всё длится очень долгий период, и мы спортсмены всё прекрасно понимаем. Сейчас я нахожусь в Америке, но здесь много ребят из России и из других стран. Все со всеми общаются, друг другу помогают. Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или как-то пытаются помочь, поэтому я думаю, что все спортсмены всё понимают, а на то что происходит там наверху, мы повлиять не можем. Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы друг с другом соревнуемся и все друг друга уважаем. Я считаю, это главное», — рассказал Бондарь.

5 февраля Бондарь проведёт дебютный поединок в UFC с канадцем Малкольмом Гордоном, выигравшим в UFC один бой из трёх. Этот бой откроет очередное шоу в Лас-Вегасе.

29-летний Бондарь последний бой провёл в декабре 2019 года на турнире Ased Fighting Championship - Contender 2, победив Гендиджа Гитлана техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 11 побед и одно поражение.

Полностью интервью с Денисом Бондарем читайте здесь.

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