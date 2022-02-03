Украинский биатлонист занял 11-е место в спринте на этапе Кубка IBU

3 февраля в чешском Нове-Место прошел мужской спринт в рамках Кубка IBU.
Победу в гонке одержал норвежец Сверре Дален Аспенес.
Лучшим из украинцев стал Денис Насыко, который пришел к финишу 11-м.
Мужчины. Спринт
1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 23.44,9 (0+1)
2. Александр Поварницын (Россия) 10,2 (0+0)
3. Филипп Хорн (Германия) – 28,5 (0+1)
…
11. Денис Насыко (Украина) – 1.03,0 (0+0)
17. Руслан Ткаленко (Украина) – 1.09,9 (0+2)
23. Виталий Труш (Украина) – 1.20,9 (0+0)
30. Тарас Лесюк (Украина) – 1.45,9 (0+2)
69. Андрей Доценко (Украина) – 2.53,3 (0+3)
82. Сергей Телень (Украина) – 3.31,7 (0+2)
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